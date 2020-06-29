Trabzon'da "Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA