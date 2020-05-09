Trabzon'da şehit anneleri ve 100 yaşını aşan 31 anneye Anneler Günü hediyesi gönderildi

Trabzon'da Anneler Günü kutlamaları kapsamında 96 şehit annesi ile 100 yaşını aşan 31 anneye hediye gönderildi.

Trabzon'da Anneler Günü kutlamaları kapsamında 96 şehit annesi ile 100 yaşını aşan 31 anneye hediye gönderildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, anne sevgisinin, şefkatinin ve merhametinin yerini hiçbir duygunun dolduramayacağını vurguladı.

Annenin, insan hayatındaki en değerli varlık olduğunun altını çizen Genç, "Bütün hayatımız boyunca üzerimize titreyen annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, her gün sevgi, saygı ve şefkatimizi göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Genç'in 96 şehit annesi ile 100 yaşını aşan 31 anneye çeşitli hediyeler gönderdiği bildirildi.

Şehit annelerine hediyenin yanı sıra Genç'in kaleme aldığı şu mektubun da ulaştırıldığı aktarıldı:

"Kıymetli anacığım, bugün Anneler Günü. Her Anneler Günü geldiğinde Allah yolunda şehit düşen oğlun gelir hatırına, bilirim. Duvarda asılı duran fotoğrafına baktıkça hüzünlenirsin. Bilirim, yaşadığın acının tesellisi yok ama bugün ben Ahmet Metin Genç olarak değil, senin bir evladın olarak elini öpmeye geldim. Hüzünlenme anacığım, sana düşen gözyaşı değil, evladınla gurur duymaktır. Sana nasihat verecek değilim. Sadece şunu bil ki Ahmet Metin evladın her zaman senin emrinde. Şunu unutma ki annem, bu dünyada başını dik tutması gereken ilk insan sensin. Senin kahraman oğlun bu aziz vatanın toprağını yüceltti. Bilirim, kendi oğlun gibi olmayacak ama şehit oğlunun yerine koy beni. O mübarek ellerinden muhabbetle öper, Anneler Günü'nü tebrik ederim anacığım."

Kaynak: AA