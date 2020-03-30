Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı
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Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattıTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar, seferlerini iptal edip, bilet satış noktalarını da brandayla kapattı.

30.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:05
Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar, seferlerini iptal edip, bilet satış noktalarını da brandayla kapattı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibari ile firmalar seferlerini durdurdu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, 17.00'dan sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek valilik iznini beklemek zorunda kaldı.

TÜM SEFERLER İPTAL

Alınan kararlar kapsamında, Trabzon Şehirlerarası Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapan firmalar, otobüs seferlerini durdurma kararı aldı. Seferlerini iptal eden pek çok firma, otogarda yer alan bilet satış yerlerinin önünü ise brandayla kapattı. Polis ekipleri de, otogarda devriye görevi yaparak seyahat firmalarını denetledi. Kısıtlamalara rağmen kent dışına yolculuk yapmak için otogara gelenler de, bilet satışı yapılmadığını öğrenmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Otobüs peronlarının boş olmasıyla, Trabzon Otogarı ise sessizliğe büründü. Kentte sadece ilçelere ulaşım sağlayan minibüsler ve toplu taşıma araçları, sosyal mesafe kuralları kapsamında hizmet veriyor.

'SEFERLER DURMUŞ DURUMDA'A

Trabzon Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Sungur, otogarda talep olmadığı, tüm seferlerin de durdurulduğunu söyledi. Sungur, "Şu anda Trabzon Otogarı'nda seferler durmuş durumda. İşletmelerimiz brandayla satış yerlerini kapatıyor. Dün birkaç yolcumuz için son kalan araçlarımız kaldırıldı, şu an için de ciddi bir talep yok zaten. Olması da mümkün değil, herkes evinde, dışarı çıkmıyor. Her karar bizler için, her şeyden önce insan sağlığı. Bu virüs öyle hafife alınacak bir şey değil. Artık insanlar ciddiyetin farkında. Tavsiyemiz şu: kimse evinden dışarı çıkmasın. Aslında geç kalınmış bir karardı; kaptanlarımız çalışanlarımız risk altındaydı. Alınan kararları yerinde buluyoruz" dedi.

'KAPATTIK, BİLGİSAYARLARI SÖKTÜK'

Otobüs firması yetkilisi Gökmen Gömleksiz de, "Seyahat izne tabi tutuldu ama firmalar haliyle sefer yapmıyorlar. Kentte insanlar valilikten izin alsalar bile sefer yok, otobüs yok. Bizde kapattık, bilgisayarları filan söktük. Geçici bir süre böyle kapalıyız. Sanırım bu 1-2 ay sürecek; yani kimse bir yere gitmeyecek. Yolcularımız, vatandaşlarımız, bu süreçte biraz sabırlı olup, evlerinde kalsın. İnşallah bu durum biter, her şey normale döner. Önemli olan hepimizin sağlığı" diye konuştu.

MEYDAN VE SAHİLLER BOŞALDI

Öte yandan, koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, uzmanların 'evde kal' çağrısına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterirken, sahiller ise boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, kentin insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanların yanı sıra, sahil kısımları ve yürüyüş yollarında de önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde polis ekipleri devrile atarken, kentte, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi ise tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte; özellikle cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkati çekiyor. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki kişiler ise eldiven ve maske kullanımı göze çarpıyor.

Tedbirler kapsamında alınan yeni kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması çağrısını yineliyor.

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

Kaynak: DHA

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Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı

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