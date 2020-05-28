Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar
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Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar

Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlarTRABZON'da dün gece gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor (göktaşı) olduğu belirtilen ışık huzmesi, görenleri heyecanlandırdı.

28.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:49

Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar

TRABZON'da dün gece gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor (göktaşı) olduğu belirtilen ışık huzmesi, görenleri heyecanlandırdı. Göktaşının düştüğü iddia edilen Düzköy ilçesi Şahinkaya dağı eteklerinde vatandaşlar arama çalışması başlattı. Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden dün akşam saatlerinde görülen, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan meteor olduğu belirtilen ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Göktaşının düştüğü iddia edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi Şahinkaya dağı eteklerinde vatandaşlar arama çalışması başlattı. Açık arazi ve ormanlık alanlarda arama yapan vatandaşlar bir çukurla karşılaştı. Heyecanlanan vatandaşlar yaptığı incelemede çukurun kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi. Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, bir ize rastlayamadı.

'GÖKTAŞINI BULURSAK DEVLETE VERECEĞİZ'

Göktaşını arayana Ahmet Yılmaz akşam büyük bir ışık huzmesi gördüğünü belirterek 'Işığı akşam gördüm. Bir baktım ateş gibi gökyüzünde bir ışık yayıldı. Şaşırdık kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz. Akıbetini merak ediyoruzö dedi. Ömer Sürür de 'Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı yok mu diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gere gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadıkö diye konuştu. Muhittin Civelek ise ışığın gece görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek 'Ama bir bulguya rastlamadık. Ben böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Göktaşını bulursak devletimize teslim edeceğizö ifadelerini kullandı.

Trabzon'da seferber oldular, 'göktaşı'nı arıyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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