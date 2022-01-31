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Trabzon'da satranç turnuvası düzenlendi

AA, Duygu Avunduk - Spor
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Trabzon'da satranç turnuvası düzenlendi

Trabzon'da, DSİ Karadenizspor Futbol Okulunca satranç turnuvası düzenlendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, DSİ Karadenizspor Futbol Okulunca satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuva 9-12 yaş arasındaki 80 sporcunun katılımıyla DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Tesislerde iki gün süren müsabakada sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonucunda derece alan sporcular, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Olcay Çubukçu'yu ziyaret etti.

Kılıçaslan ve Çubukçu, tebrik ettiğ sporculara plaket ve madalya verdi.

Ziyarette, DSİ Karadenizspor Futbol Okulu sorumlusu Samet Ramazanoğlu da hazır bulundu.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, Futbol, Spor, Haber

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