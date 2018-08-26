Trabzon'da Kurban Eti Yiyen Vatandaşlar, Oluşan Yaralar Nedeniyle Hastaneye Gitti

Trabzon'da kurban etinden yiyen bazı kişilerin ellerinde oluşan yaralar nedeniyle hastanelere başvurması yetkilileri harekete geçirdi. Akçaabat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesinde kestikleri kurban etinden yiyen bazı kişiler ellerinde çıkan yaralar (lezyon) nedeniyle hastaneye başvurdu. Burada tedavileri yapılarak kan örnekleri alınan vatandaşların tahlillerinde herhangi bir "şarbon" tehlikesine rastlanılmadığı öğrenilirken, bu hastalardan tedbir amaçlı alınan kan örneklerinin kesin sonucu için Ankara'ya götürüldü.

ŞARBON TEHLİKESİNE RASTLANMADI

Burada tedavileri yapılarak kan örnekleri alınan kişilerin tahlillerinde herhangi bir "şarbon" tehlikesine rastlanılmadığı öğrenilirken bu kişilerden tedbir amaçlı alınan kan örneklerinin kesin sonucu için Ankara'daki Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiği belirtildi.

AYAKTA TEDAVİLERİ YAPILDI

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili olarak hastanelere başvuran bazı kişilerin ellerinde lezyonlar oluştuğunu ve bu kişilerden kan numuneleri alınarak kesin sonuç için Ankara'daki Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiğini belirttiler. Yetkililer, hastanelere başvuranların ayakta tedavisi yapılarak evlerine gönderildiğini kan örneklerinin de tedbir amaçlı alınarak Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiğini ve şuan itibariyle de endişe edilecek bir durumun olmadığını ilk bulguların ise negatif olarak belirlendiğini ifade ettiler.

''ALINAN ÖRNEKLER OLUMSUZ ÇIKTI''

Trabzon İl Tarım Müdürü Cahit Gülbay ise, bölgeden alınan numunelerde sonuçların olumsuz çıktığı belirterek, "Akçaabat ilçesinde elinde yara çıkan vatandaşlar Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiler. Konu bize de intikal edince bölgede şarbon ile ilgili gereken çalışmaları yaptık. Alınan numunelerde sonuç olumsuz çıktı. Biz zaten vatandaşlarımızı her zaman şarbon tehlikesine karşı uyarıyoruz. En ufak bir olayda bile vatandaşlarımızın hastanelere giderek gereken tahlilleri yaptırmasını istiyoruz" dedi.