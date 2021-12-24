Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakup Karaoğlu idaresindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, buzlanmanın etkili olduğu Zeytinlik mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile Eyüp ve Yeter Büyükdurmuş, sağlık ekiplerince Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Büyükdurmuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından bir trafik kazası fotoğrafıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgemizi etkileyen kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle kar lastiği olmadan ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, düşük hızda ve dikkatli olunması, ani ve sert manevralardan kaçınılması, dikkat mesafesinin artırılması, dönüşlerde yeterli mesafede şeride girilip yavaşlayarak sinyal verilmesi hususları önemle duyurulur."

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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