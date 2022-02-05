Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

BAYBURT (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Hellaç'ın (53) kullandığı 61 AEG 792 plakalı alçı yüklü kamyon, Araklı- Bayburt kara yolu Kayaiçi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hellaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hellaç'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Bayburt, Trabzon, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title