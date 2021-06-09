Trabzon'da salgınla mücadelede hedef nüfusun yüzde 65'i aşılandı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 350 bin kişilik hedef nüfusun yüzde 65'inin aşılandığını bildirdi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 350 bin kişilik hedef nüfusun yüzde 65'inin aşılandığını bildirdi.

Usta, Sağlık Bakanlığının, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yapılması kararının ardından aşılama çalışması yapılan Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Randevusunu aldıktan sonra merkeze gelerek aile hekimlerince aşılananlarla görüşen Usta, çalışmalarla ilgili doktorlardan da bilgi aldı.

Usta, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının, uygun saklama koşullarının sağlandığı Aile Sağlığı Merkezlerinde Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında Trabzon'daki 24 aile sağlığı merkezindeki 137 aile hekimliği biriminin BioNTech aşısını uyguladığını söyledi.

Aile hekimlerinde bugün BioNTech aşısı yaptırmak isteyen 150 kişinin kayıt oluşturduğunu belirten Usta, "Aşılamada kapasitemizin yüzde 25 oranında bir talep ancak geliyordu. Bu, birazcık kıpırdattı, yüzde 30-35'lere kadar çıktı. Bu anlamda sevindirici tarafı bu. İnşallah kapasitemizin daha da dolmasını bekliyoruz." dedi.

Usta, aşı stoku konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Usta, şunları belirtti:

"Şu an elimizde BioNTech aşımız yeterince var. BioNTech aşımızla bağlantılı vatandaşımızın herhangi bir kaygısının, şüphesinin ve sıkıntısının olmaması gerekiyor. Herhangi bir problemimiz bulunmamakta. Aşılamaya hastanelerimize ek olarak bugün aile sağlığı merkezlerimizde, dün itibarıyla tıp fakültesinde ve özel hastanelerimizde başlamış olduk. Bu sayede kapasitemizin en azından yüzde 80'i oranında aşı talebi görerek, haziran içerisinde büyük bir oranda gerçekleştirmeyi umut ediyoruz."

Kentteki aşılama rakamlarına da değinen Usta, "Şu an için açılan 350 bin civarında hedef kitle var. Bunun yaklaşık yüzde 65'ini aşılamış durumdayız ama bu hedef kitle gittikçe artıyor. Öğretmenler tamamen açıldı, şimdi üniversite öğrencilerine geçeceğini Bakanımız söylemişti. Sanatçılar ve diğer meslek gruplarında açılanlar oluyor. Gün gün hedef kitlemiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Usta, vatandaşların gönül rahatlığıyla hem Sinovac hem de BioNTech aşılarını olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ikisinin de hiçbir sakıncası yok. İkisinin aşı üretim aşamaları farklı ama gerek Trabzon'da gerek Türkiye'mizde hiçbir şekilde her ikisinde de kayda değer sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla biz ikisini de öneriyoruz. Sağlıkçılara ilk aşı açıldığında elimizde sadece Sinovac vardı, kendimize onu yaptırdık. Sonrasında eşlerimize aşı sırası geldiğinde de o günkü şartlarda sadece BioNTech vardı. Benim gibi birçok sağlıkçımız da eşlerine BioNTech yaptırdı. En büyük dayanağın bu olması gerekiyor. Vatandaşın aşıyla bağlantılı ciddi bir talep ortaya koymasını bekliyoruz. Bu toplum sağlığı için gerekli bir uygulama. Bunu ne kadar çok kişiye yayarsak toplum sağlığını o derece korumuş ve sağlamış oluruz. Lütfen herkes kolları sıvasın ve aşıya gelsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay