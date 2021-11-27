Trabzon'da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde 40 litre sahte içki ve 371 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı evde sahte içki ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin tespit ettiği İ.A ile F.A'nın adreslerinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 damıtma düzeneği, çok sayıda malzeme ve 371 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet