Trabzon'da sahte içki üreterek satan şüpheli yakalandı - Haberler

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Trabzon'da sahte içki üreterek satan şüpheli yakalandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da sahte içki üreterek satan şüpheli yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süren zanlı gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde H.Y'nin evinde alkollü içki üretimi yaptığı ve piyasaya sürdüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri, farklı boyutlardaki kaplarda 110,5 litre sahte içki ile cam şişede sahte içki yapımında kullanılan malt ele geçirdi.

H.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Ortahisar, Jandarma, Trabzon, Güncel, Haberler

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