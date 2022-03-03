Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

AA, Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde sahte içki üreterek sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde sahte içki üreterek sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, Demirkapı Mahallesi'nde A.C.S'nin (61) sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda 15 litre el yapımı rakı, 3 litre sahte viski, kimyasal aroma, 10 gram esrar, kenevir tohumu, bir ruhsatsız tabanca, 92 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Jandarma, Akçaabat, Trabzon, Silah, Güncel, Haberler

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