Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesinde sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, 870 litre etil alkol, 16 litre sahte içki, çok sayıda cam şişe, şişe kapağı ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.S. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Adem Büyük Erol Bulut Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:46:22. #1.14#
title