Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
13.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:06
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki operasyonda 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol ele geçirildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki operasyonda 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet ekiplerince "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde şüpheli C.K'nin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 137 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk