Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

13.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:06
Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki operasyonda 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol ele geçirildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki operasyonda 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet ekiplerince "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde şüpheli C.K'nin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 137 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:08:55. #1.14#
title