Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakfıkebir ilçesinde bir kişinin ikametinde sahte alkol imal ettiği istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3,5 litre sahte viski, 5'er litrelik bidonlarda sahte içki ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Z'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik