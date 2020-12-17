Trabzon'da sahte içki operasyonu sürüyor
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Trabzon'da sahte içki operasyonu sürüyor

17.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:17
Trabzon'da sahte içki operasyonu sürüyor

Trabzon'da sahte içki satıcılarına ve üreticilerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da sahte içki satıcılarına ve üreticilerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde A.Z. adlı şahsın kaçak içki imal ettiği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda mahkeme kararı ile A.Z.'nin yaşadığı evde polis ekiplerince aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sırasında, bidonlarda alkol maddeleri ile sahte içki imalatında kullanılan şırınga, huni ve şişeler ele geçirilerek eşyalara el konuldu.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce adli işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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