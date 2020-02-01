Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

01.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:32

Trabzon'da sahte diploma ve diğer belgelerle işe girdiği tespit edilen kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yaklaşık bir yıl önce DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde işe giren A.R.T'nin (44), sahte diploma ve ustalık belgeleriyle işe alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün müracaatı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda, işçinin meslek lisesi diploması ve ustalık belgesinin sahte olduğu anlaşıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, A.R.T. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı.

Kaynak: AA