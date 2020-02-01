Trabzon'da sahte banknot ele geçirildi
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Trabzon'da sahte banknot ele geçirildi

Trabzon'da 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirildi.

01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Trabzon'da sahte banknot ele geçirildi

'da 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde polisi arayan büfe sahibi, alışveriş yapan kişinin sahte 100 lira kullandığı ihbarında bulundu.

Ekipler, ihbar üzerine yaptıkları soruşturma sonucunda sahte banknotla alışveriş yapan C.T'yi yakaladı. Bu kişinin verdiği bilgi üzerine babası Ş.T'nin arabasında arama yapan polis, 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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