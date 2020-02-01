Trabzon'da sahte banknot ele geçirildi
Trabzon'da 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirildi.
Trabzon'da 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesinde polisi arayan büfe sahibi, alışveriş yapan kişinin sahte 100 lira kullandığı ihbarında bulundu.
Ekipler, ihbar üzerine yaptıkları soruşturma sonucunda sahte banknotla alışveriş yapan C.T'yi yakaladı. Bu kişinin verdiği bilgi üzerine babası Ş.T'nin arabasında arama yapan polis, 100 liralık 21 adet sahte banknot ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.