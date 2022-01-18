Trabzon'da sahte altın operasyonu

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kuyumculara sahte altın veren 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçaabat ilçesinde 2 kuyumcuda sahte altın bozduran şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sahte altınları piyasaya sürenlerin S.Ç. ve F.E. olduğunu tespit eden polis, Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi üzerinde şahısları yakaladı.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada, altın görünümlü sahte kolye, zincir, çeyrek altın ve bileklik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.