Trabzon'da sahibinin şiddet uyguladığı köpek korumaya alındı Trabzon'da, sahibi tarafından şiddete maruz kalan köpek korumaya alındı.

Trabzon'da, sahibi tarafından şiddete maruz kalan köpek korumaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir köpeğin sahibi tarafından işkenceye maruz kaldığına dair görüntülerin yer aldığı videolar üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerdeki kişi tespit edilerek, şiddete maruz kalan köpek polis ekiplerince Ortahisar Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Korumaya alınan köpeğin sahibi hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: AA