Trabzon'da sağlık sertifikalı turizm programı anlatıldı Trabzon'da sağlık sertifikalı turizm programı anlatıldıTRABZON'da, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) organizasyonunda, koronavirüs nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' hakkında düzenlenen...

Trabzon'da sağlık sertifikalı turizm programı anlatıldı

TRABZON'da, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) organizasyonunda, koronavirüs nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' hakkında düzenlenen toplantıyla turizm işletmecileri bilgilendirildi. Turistik işletmelerde üst düzey hijyen önlemleri alındığını söyleyen TİSAD Başkanı Murat Çavga, Yurt içinden ve dışından gelecek misafirlerimizi gönül rahatlığıyla tatillerini yaptırmak için bekliyoruz. Misafirlerimiz hiç endişelenmesin" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' hayata geçirildi. Bakanlıkça belirlenen 129 maddelik hijyen ve tedbir kriterlerine uyduğu belirlenen turizm işletmeleri ve oteller, sertifika alabilmek için başvurularını yapmaya başladı. Covid-19 virüsünden uzakta doğanın içinde sağlıklı turizm alternatifi sunan Karadenizli turizm işletmecileri de, bakanlıkça belirlenen hijyen ve tedbir kriterlerine uygun olarak işletmelerinde gerekli hazırlıklarını yaparak, misafirlerini beklemeye başladı. Trabzon'da faaliyet gösteren 40 turizm işletmecisi de 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' için başvuru süreçlerini tamamladı.

TURİZMCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Trabzon'da Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) organizasyonunda yapılan toplantıda, 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' hakkında turizm işletmecileriyle bir araya gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği 129 maddelik kriterlerin anlatıldığı toplantıda, başvuru şartlarını yerine getirmeyen işletmeciler de bilgilendirildi. Bakanlığın belirlediği hijyen ve tedbir kriterlerini tamamlayan 40 turizm işletmecisinin 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' için başvuru yaptığı belirtildi.

'MİSAFİRLERİMİZ ENDİŞELENMESİN'

Pandeminin turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ve bunun hasarlarının atlatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sertifikasyon sürecinin başlatıldığını anlatan TİSAD Başkanı Murat Çavga, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önceki hafta 'Trabzon ve Karadeniz'den az sayıda başvuru yapıldı' çağrısının ardından başvuru sayısının arttığını söyledi. Çavga, 'Covid-19 salgınından önce biz zaten hazırdık. Tüm hijyen tedbirlerimizi almıştık. Şu an koronavirüse karşı tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. Yurt içinden ve dışından gelecek misafirlerimizi gönül rahatlığıyla tatillerini yaptırmak için bekliyoruz. Misafirlerimiz hiç endişelenmesin' dedi.

'MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ'

Kapalı oldukları dönemde kurallarla ilgili hazırlık süreçlerini tamamlayarak sertifika başvurusu yaptıklarını anlatan Zorlu Grand Otel Müdürü Serkan Serdar da, mevcut hijyen uygulamalarına ek olarak personele eğitim verdiklerini kaydetti. Otelde sunulan gıdaların ozonlama yöntemi uygulandıktan sonra mutfağa alınarak üretime geçtiklerine dikkat çeken Serdar, 'İnşallah bu süreç bir milat olur ve birçok tesisin de belirli kurallara uyarak hijyen standartlarına geldiğini gösterir. Biz Trabzon olarak misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Uçuşların açılmasını bekliyoruz' diye konuştu.

'GİZLİ MÜŞTERİ DENETİMLERİYLE TAKİP EDECEĞİZ'

Trabzon'da sertifika almak isteyen turizm işletmelerini bilgilendirmek için toplantıya katılan Royal Cert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Türkiye Projeler Müdürü Orhan Tolga Balarısı, işletmelerde bir günlük denetim yaptıklarını ve eksiklerinin tespit edilmesi halinde işletmelere 3 gün süre tanındığını ifade etti. Balarısı, Bu süreçte bir günlük denetim öngörülüyor. Denetim sonrasında 3 gün içerisinde gerekli eksikliklerin giderilmesi için işletmelere zaman tanınıyor. 3 gün sonra da belgelendirmesi yayınlanmış oluyor. Bu denetimler haberli olacak. Çünkü işletme sahiplerinin oradaki uygulamaları bize göstermeleri gerekiyor ama bu denetimler sürecek. Daha sonraki gizli müşteri denetimleriyle de takip edeceğiz dedi.

'UMARIZ HEPİMİZE HAYIRLI OLUR'

Salgından etkilenen turizm sektöründe kişisel rekabetlerin bir kenara bırakılıp, ortak hareket edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan otel yöneticisi Muhammed Eraslan ise, 'Umarım bu süreç bundan sonrasında hepimiz için hayırlı olur. En çok etkilenen sektör turizm ama en çabuk toparlanan sektör de yine turizm olur diye konuştu.

Kaynak: DHA