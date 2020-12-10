Trabzon'da sağlık kurumlarında yangın ve afet tatbikatı düzenlendi
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Trabzon'da sağlık kurumlarında yangın ve afet tatbikatı düzenlendi

10.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:10
Trabzon'da sağlık kurumlarında yangın ve afet tatbikatı düzenlendi

Trabzon'da sağlık kurumlarında yangın ve afetlere yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Trabzon'da sağlık kurumlarında yangın ve afetlere yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce Trabzon Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerini kapsayan yangın ve afetlere yönelik tatbikatlara başlandığı belirtildi.

Sağlık çalışanları, hasta ve ziyaretçileri kapsayan tatbikatlarda acil durumlarda tahliye, kurtarma ve yangın söndürme işlemlerinin yürütülmesine yönelik eylem planı hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamada, olası yangın durumlarında yapılacak müdahaleye ilişkin ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı başkanlıkları, ilçe devlet hastaneleri, halk sağlığı laboratuvarı, sağlık müdürlüğü ve ek hizmet binalarını kapsayan uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarının tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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