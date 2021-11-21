Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Sağlık
Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon'da görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 42 yaşındaki Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doktor Nizar Türker, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Fatih Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 ay önce tedavisine başlanan Türker'in durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Türker için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Türker'in cenazesine ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü de Türker'in vefatı sonrası sosyal medya hesabından sağlık camiasına başsağlığı diledi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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