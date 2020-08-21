Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2) KATLI OTOPARK VE İŞ YERLERİNİ SU BASTITrabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı.

KATLI OTOPARK VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Otopark ve mağaza çalışanları, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi. Yağışın etkili olduğu kent merkezinde büyükşehir belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak, yol ve işyerine dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON, -

Kaynak: DHA