Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar -1
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Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar -1

Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılarTRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu.

21.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:59

Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar

TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kendilerini poşetlerle korumaya çalıştı.

Trabzon'da, öğle saatlerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalananlar, çevredeki iş yerlerinde bekledi. Bazı kişilerin, poşetle önlem almaya çalıştığı, koşarak saçak altlarına sığındığı görüldü.

Trabzon'da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar -1

Kaynak: DHA

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