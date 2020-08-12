Trabzon'da sağanak etkili oldu Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Yağış nedeniyle şu ana kadar 7 mahallede sıkıntı yaşandığını vurgulayan Üstün, bu mahallelerde çok sayıda küçük büyük heyelanlar oluştuğunu aktardı.

Rahmi Üstün, yamaçlardan sürüklenen kayalar ve çamur nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yolların kapandığına işaret ederek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bazı noktalarda ise heyelan riskine karşı ulaşımın kontrollü sağlandığına dikkati çeken Üstün, yağışın ilçenin doğu bölgesinde devam ettiğini belirtti.

Belediye başkanı Üstün, 2 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar aldıklarını ancak sonrasında bu kişilerin bölgedeki bir eve sığındıklarını tespit ettiklerini vurguladı.

Yeniay Mahallesi'nin Baştımar mevkisinde bahçede çay toplayan 10-15 kişinin deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu karşıya geçemediklerini ifade eden Üstün, bu kişilerin de sorunsuz şekilde AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden alındıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA