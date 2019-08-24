Trabzon'da sağanak etkili oldu

24.08.2019 18:18

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi.

İlçede etkili olan yağış nedeniyle, deniz seviyesinden bin 50 metre yüksekte bulunan, içerisindeki sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletleriyle dikkati çeken Çal Mağarası'nın da şelale ve deresinin debisi yükseldi.

Debinin yükselmesi sonucu taşkının meydana geldiği mağarada, bölgede bulunan turistler de zor anlar yaşadı.

Suyun yükselmesi nedeniyle mağaranın içinde ve üzerindeki tarihi kalede bir süre mahsur kalan turistler, mağarada görevli personelin yardımıyla güvenli alana götürüldü.

"Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzköy ilçesinin önemli turizm destinasyonlarından Çal Mağarası'nı ziyaret eden turistlerin, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre mağarada mahsur kaldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki mağarada görevli personelin olaya kısa sürede müdahale ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Yerli ve yabancı 54 turistimiz, 14.40 sularında belediyemiz güvenlik görevlilerince mağaradan tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." dedi.

Kaynak: AA