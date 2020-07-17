Trabzon'da, Rusya ve Ukrayna iş dünyası ile işbirliği olanakları görüşüldü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın ticaret ve sanayi odası yetkilileriyle işbirliği olanaklarının artırılması için yapılacak çalışmaları görüştü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın ticaret ve sanayi odası yetkilileriyle işbirliği olanaklarının artırılması için yapılacak çalışmaları görüştü.

Hacısalihoğlu, Rusya Federasyonu'nun Krymsk ve Ukrayna'nın Kherson Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle video konferans aracılığıyla görüşmeler yaptı.

Oda üyeleri arasındaki işbirliği olanaklarının artırılması çalışmalarının görüşüldüğü toplantılarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ekonomiye etkileri ve iş dünyasına yansımaları konularında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

İşbirliği sürecinin daha da yoğun şekilde devam etmesi yönünde karar alındığını ifade eden Hacısalihoğlu, salgın nedeniyle etkilenen dünya ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

Geçen yıl kentte düzenlenen 4. İpekyolu İşadamları Zirvesi sayesinde Krymsk ve Kherson iş dünyasıyla ilişkilerin bir adım ileriye taşındığına işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Karşılıklı ziyaretlerle işbirliği olanaklarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Ancak pandemi süreci bu çalışmaları askıya almamıza neden oldu. Video konferansla görüşmeler yapıp hem salgının o ülkelerdeki etkilerini daha iyi anlamaya, hem işbirliği olanaklarını geliştirmeye hem de ilişkileri canlı tutmaya çalışıyoruz. Odamız üyelerinin orada planlanan projelerde yer alması için çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: AA