Trabzon'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, trafik güvenliği tehlikeye sokma olayının şüphelisi K.S. yakalandı.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi.
Açıklamada, suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri