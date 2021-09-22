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Trabzon'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, trafik güvenliği tehlikeye sokma olayının şüphelisi K.S. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi.

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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