Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

HAYRAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde, bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve silaha ait şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.