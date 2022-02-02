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Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

HAYRAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde, bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve silaha ait şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Trabzon, Hayrat, Güncel, Haber

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