Trabzon'da ramazan pidesine zam yapılmayacak Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Trabzon'da da ramazan pidesine zam yapılmayacağını belirtti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Trabzon'da da ramazan pidesine zam yapılmayacağını belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fırıncı esnafının halkı ekmeksiz bırakmamak adına bu süreçte yoğun bir mesai harcadığını ifade ederek, yetkili mercilerle yaptıkları görüşme sonrasında bu yıl ramazan pidesine zam yapmama kararı aldıklarını vurguladı.

Fiyatların il genelinde aynı şekilde uygulanacağına işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Halkımız 575 gram ağırlığındaki yumurtalı susamlı pideyi 5 liradan, 575 gramlık yumurtalı sade pideyi 4,50 liradan, 400 gramlık yumurtalı susamlı pideyi 3,50 liradan, 400 gramlık yumurtalı sade pideyi 3 liradan, dörtlü lavaşı da 10 liradan satın alabilecek. Bu fiyatlar Trabzon il genelinde uygulanacak fiyatlardır."

TESOB Başkanı Kara, ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna da değinerek, "Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım edelim. Yardımları yaparken, Ahilik geleneğinin de temelinde olan 'Sağ elin verdiğini sol el görmemeli' ilkesiyle hareket edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA