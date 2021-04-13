Trabzon'da ramazan dolayısıyla 2 bin 500 esnafa gıda yardımı yapılacak
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Trabzon'da ramazan dolayısıyla 2 bin 500 esnafa gıda yardımı yapılacak

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da ramazan dolayısıyla 2 bin 500 esnafa gıda yardımı yapılacak

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla iş yerini kapatmak zorunda kalan 2 bin 500 esnafa 500 liralık gıda yardımı yapılacağı bildirildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla iş yerini kapatmak zorunda kalan 2 bin 500 esnafa 500 liralık gıda yardımı yapılacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının 4'üncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, ramazan dolayısıyla esnafa yönelik bir kereye mahsus gıda yardımı vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 4 binin üzerinde haneye her ay düzenli şekilde gıda yardımı yaptıklarını, ramazan dolayısıyla ilave olarak 7 bin kişiye bir kereye mahsus olmak üzere gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"18 ilçemizde dağıtılacak 7 bin kartın 5 binini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bunu yaparken de her ilçenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından muhtaç kişiler listesi alındı. Muhtaç olanların tamamına bu şekilde yardım yapmış olduk. Bugün meclisimizde görüştüğümüz gündem maddesi ise doğrudan muhtaç olmayan ama koronavirüs salgını nedeniyle muhtaç duruma düşmüş esnafımıza dönük bir katkıdır. Esnaf Odaları Birliğimizle beraber çalışıldı. Pandemi nedeniyle 18 ilçede dükkanını kapatan 2 bin 500 küçük esnafın ismi ortaya çıktı. Esnaflarımıza da bir kereye mahsus 500 liralık gıda kartı vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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