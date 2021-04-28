Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri
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Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri

Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon'da bu yılın Nisan ayında yapılan gıda denetimlerinde 13 işletmeye toplam 293 bin 459 TL para cezası uygulandı.

Trabzon'da bu yılın Nisan ayında yapılan gıda denetimlerinde 13 işletmeye toplam 293 bin 459 TL para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, İl ve ilçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayında da gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

2021 yılı Nisan ayı itibariyle 4 bin 436 adet gıda denetimi yapıldığını, 13 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirten Gülbay, 2021 yılı içerisinde yurtiçi denetim amaçlı 211 adet numune alındığını söyledi.

Gülbay, "Bakanlığımızın gıda politikası ulusal mevzuatla, gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün sağlanması, tüketici sağlığı ve haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, gıda kaynaklı hastalık risklerinin azaltılması için bitkisel ve hayvansal üretimin ilk aşamasından gıda üretim zincirinin son halkasına kadar uzanan risk esaslı ulusal bir denetim ve kontrol sistemi uygulanmaktadır" dedi.

"Bakanlığımızın stratejik amaçlarından birisinin tüketicilere güvenli gıda sunmak olduğu bilinciyle ilimizde gıda işletmelerine yönelik denetimlerimize kesintisiz devam ediyoruz" diyen Gülbay "İlimizde üretilen, satılan ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler; riske dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı şikayet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemlerde de denetimler yapılmaktadır. Bu amaçla içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Özellikle toplu tüketim yerleri, gıda satış yerleri, pastacılık ürünleri-unlu mamuller üretim ve satış yerleri, tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerleri ile yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir" şeklinde konuştu.

Gülbay, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle 4 bin 436 adet gıda denetimi yapıldığını, 13 işletmeye idari para cezası uygulandığını, 2021 yılı içerisinde yurtiçi denetim amaçlı 211 adet numune alındığını sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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