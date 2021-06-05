Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı
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Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı

Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşikdüzü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen atlar mücadele etti.

Beşikdüzü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen atlar mücadele etti.

Trabzon'un Beşikdüzü İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta ve deste kategorilerinde yarıştı. Yarışma sonucu dereceye giren at ve at sahiplerine kupa ve para ödülleri verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen Yahya Polat, pandemi donemi olmasına rağmen Anadolu'nun birçok ilinden gelen yarışmacılar olduğunu belirterek, "Trabzon Beşikdüzü Rahvan At Spor Kulübü yeni bir kulüp olmasına rağmen kendilerini bu organizasyon için kutluyorum. Karadeniz'de11 Temmuz'da Ordu'nun Ünye ilçesinde 25 Temmuz'da Samsun'un Çarşamba ilçemizde yarışmalarımız olacak. Ege Bölgesi'nde bu işin beşiği. Bu pist uygun olmamasına rağmen yapılacak fazlada bir şey yok, sanırım önümüzdeki yarışmalarda daha da iyi olacak, kulübün yeni bir saha çalışmaları projeleri var. İleride daha da güzel olacak" dedi. - TRABZON

Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı
Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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