Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
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Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı

Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde sahilde oluşturulan hipodromda 4'üncüsü düzenlenen ve Türkiye genelinden 70 atın boy gösterdiği rahvan at yarışları ilgi gördü.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde sahilde oluşturulan hipodromda 4'üncüsü düzenlenen ve Türkiye genelinden 70 atın boy gösterdiği rahvan at yarışları ilgi gördü. Vatandaşlar, kıyasıya geçen yarışları heyecanla izlerken, piknik yapıp, eğlenceli zaman da geçirdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Beşikdüzü Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi iş birliğiyle, sahilde dolgu alanında oluşturulan hipodromda 4'üncüsü düzenlenen geleneksel rahvan at yarışı etkinliği ilgi gördü. Vatandaşlar ve çocuklar, yarışları izlerken piknik yapıp eğlenceli zaman geçirdi. Çevredeki kayalıklara çıkan çok sayıda kişi, Trabzon ve çeşitli illerden 70 atın katıldığı kıyasıya geçen yarışları, cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı. 4 kategorideki yarışlarda başarı elde eden at sahipleri ise kupa ve parayla ödüllendirildi.

'GÜZEL POTANSİYEL VAR'Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, bölgede güzel bir potansiyel olduğunu, amaçlarının geleneksel ata sporlarının gelecek nesillere tanıtılması olduğunu belirterek, daha sonraki yarışların federasyon bünyesinde gerçekleştirileceğini söyledi.'HAYALİ AMA BAŞARDIK'Yarışa katılan Osman Yanık, at sevgisinin farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, "Burada at yarışı düzenlenmesi bir hayaldi. Ama başardık; bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Birçok yerden at burada. Atçılık, bir sevgi, tutku. Gençlere tavsiyem, atlara önem vermeliler. Atların duyguları var. Herkes atları sevmeli, herkesin at almasını ve bakmasını istiyorum" dedi.'BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FİGÜR'

Yarışları ailesiyle yakından ilgiyle izleyen Beytullah Gudu da, "At yarışı bölgemiz için önemli bir figür. Gelecek nesillere bu kültürü taşımalıyız. Pandemi nedeniyle çok gösterişli olamadı ama salgının bitmesiyle inşallah daha kapsamlı organizasyon olur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizlerde bu sevgiyi çocuklarımıza taşıyacağız" diye konuştu.


Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

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