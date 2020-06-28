Trabzon'da polis, sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrenci için seferber oldu
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Trabzon'da polis, sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrenci için seferber oldu

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) uygulanacağı 2. oturuma girecek öğrenci, kimliğini kaybedince motosikletli Yunus ekipleri tarafından yeni kimlik çıkartılarak sınava gireceği okula götürüldü.

Trabzon'da polis, sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrenci için seferber oldu
28.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:20

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) uygulanacağı 2. oturuma girecek öğrenci, kimliğini kaybedince motosikletli Yunus ekipleri tarafından yeni kimlik çıkartılarak sınava gireceği okula götürüldü.

Alınan bilgiye göre, YKS dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve 2. oturuma girmek için gereken nüfus cüzdanını kaybeden bir öğrenci, Yunus ekiplerinden yardım istedi.

Yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, öğrenciyi yeni nüfus cüzdanı çıkartması için Ortahisar Kaymakamlığına götürdü.

Ekipler, yeni kimlik çıkarılmasının ardından öğrenciyi sınava gireceği Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, geç kalmaması için sirenler eşliğinde götürdü.

Salona zamanında yetiştirilen öğrenci, sınava girdi.

Öte yandan, öğrencinin Yunus ekiplerinin motosikletiyle sınava götürülüşünün yer aldığı video, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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