Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
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Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

02.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:58
Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.

Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde 5 arkadaş, kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktı.

Devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin sorgusunda gruptakilerden O.Ç'nin, Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve tedavisine evinde devam edildiği belirlendi.

Bu kişiler, haklarında idari işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polis ekipleri, kendilerine hakarette ve tehditte bulunan 5 kişi hakkında işlem yaptı.

Kovid-19 hastası, izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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