Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı
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Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı

Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Havalimanı'nda, 13 Ocak 2018'de pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçak, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet vereceği alana taşındı.

Trabzon Havalimanı'nda, 13 Ocak 2018'de pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçak, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet vereceği alana taşındı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AA muhabirine, Türkiye'de sayılı bulunan uçak restoranlarının bir yenisinin Trabzon'a kazandırılacağını söyledi.

Sancak Mahallesi'nde, belediyeye ait olan ve kiracıları tarafından işletilen çay bahçesine konumlanacak uçağın, alandaki düzenleme çalışmalarının yaklaşık 4 aydır devam ettiğini belirten Bıyık, "Çalışmalar tamamlandı. İstanbul'dan gelen bir ekip, uçağı, kullanılacağı yeni alana taşıdı. Herhangi bir aksilik olmazsa 3 ay içerisinde uçak, düzenlemesi yapılarak işletme sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Bıyık, hem hafta sonu hem de sabah saatleri olması nedeniyle uçağın taşınmasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, "Trabzon-Rize kara yolu 1,5 saat trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Yomra ilçesinden bir süre trafik sağlandı. Uçağın taşınması bile başlı başına bir maliyet." diye konuştu.

Uçak restoranın, 2022 yılının ilk aylarında hizmete girmesinin planlandığına dikkati çeken Bıyık, şunları kaydetti:

"Uçak, 4 bin metrekarelik bir alanda vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Yatırımcılar tarafından pide salonu olarak düşünülüyor ancak açıldıktan sonra talebe göre restoran olarak da hizmet verebilir. Uçağın 2,5 yıldır belediyenin cebinden herhangi bir kaynak çıkmadan milletin kullanımına kazandırılması için çok mücadele verdik. Burada yatırımcılar da çok büyük bir yükün altına girdiler, biz de süreci yakından takip ediyoruz. Trabzon'umuza ve Yomra'mıza hayırlı olsun."

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından 29 Eylül 2018'de Trabzon Havalimanı'ndan vinç yardımıyla Yomra ilçesine götürülen uçak, bu tarihten itibaren park edildiği alanda bekliyordu.

Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı
Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı
Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı
Trabzon'da pistten çıkan ve atıl kalan uçak, pide salonuna dönüştürüleceği alana taşındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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