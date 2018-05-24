Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağı Büyükşehir Belediyesi İstiyor

Trabzon seferi sırasında, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra çıkarılan ve bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi 'Zeynep' isimli yolcu uçağının kütüphane yapılması için girişim başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce deniz dolgusu üzerindeki 'Gülcemal' projesi kapsamında uçak, kütüphane olarak kullanılmak üzere tekrar istendi. Uçak, apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletiliyor.

İNİŞ TAKIMLARI BALÇIĞA SAPLANMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ile 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın, hazırlanan raporlarla tekrar uçurulabilecek düzeye yükseltilemeyeceğine karar verildi.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN SATIN ALINDI

Pegasus Havayolları'nın, bir daha uçurulamayacağına karar verilen ve bünyesinde kiralık olarak bulundurduğu uçağı sigorta şirketinden satın aldığı öğrenildi. Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçağın teknik aksamının sökülerek, parça tedariki için kullanılacağı belirtildi.

KÜTÜPHANE OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce uçağın kütüphaneye dönüştürülmesi için daha önce de başvuru yapılan; ancak sonuç alınamayan hava yolu şirketine başvuru yeniden yapıldı. Teklifin kabul edilmesi halinde kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan uçak, Akyazı mevkisinde 800 bin metrekarelik alanda yapılacak deniz dolgusu üzerinde, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı 'Gülcemal' projesine entegre edilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Boeing 737- 800 tipi uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.