Trabzon'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
23.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:42
Trabzon'da evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Trabzon'da evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında yaşayan I.U ve F.U çiftinin 3 yaşındaki çocukları Atahan U. evlerinin penceresinden yere düşerek ağır yaralandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Atahan U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz