Trabzon'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
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Trabzon'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

23.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:42
Trabzon'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Trabzon'da evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında yaşayan I.U ve F.U çiftinin 3 yaşındaki çocukları Atahan U. evlerinin penceresinden yere düşerek ağır yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Atahan U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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