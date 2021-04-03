Trabzon'da park, bahçe ve refüjler çiçeklerle süsleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da park, bahçe ve refüjler çiçeklerle süsleniyor

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da park, bahçe ve refüjler çiçeklerle süsleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çiçek ve fidan dikim çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çiçek ve fidan dikim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Trabzon'un, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile de fark yaratmaya devam ettiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin şehir genelinde başlattığı çalışmalarla parklar ve refüjlerin çiçeklerle ve fidanlarla süslendiği, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak yürütülen ve görsel güzellikler sunan peyzaj çalışmalarında, yüzlerce yeni çiçeğin park ve bahçelerde toprakla buluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekiplerimiz, ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yalıncak Plajı peyzaj düzenlemesi, Hacıkasım'da bulunan Sanatevi peyzaj düzenlemesi, Atapark kale içinde çiçekli alan oluşturulması, Havalimanı içi peyzaj çalışması, Zağnos Vadisi kale surları etrafında temizlik, Üniversite Mahallesi'nde yeni oluşturulan heykel çevresindeki düzenlemeler ekiplerimiz tarafından eş zamanlı yürütülmektedir. Zaten yeşil olan Trabzon'umuzu daha da yeşil hale getirmek adına çiçeklendirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Açıklamada, vatan savunması için canlarını feda eden şehit polisler için de hatıra ormanı oluşturulması için çalışma yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon'da park, bahçe ve refüjler çiçeklerle süsleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:00:40. #1.14#
title