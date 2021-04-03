Trabzon'da park, bahçe ve refüjler çiçeklerle süsleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çiçek ve fidan dikim çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yürüttüğü çiçek ve fidan dikim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Trabzon'un, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile de fark yaratmaya devam ettiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin şehir genelinde başlattığı çalışmalarla parklar ve refüjlerin çiçeklerle ve fidanlarla süslendiği, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak yürütülen ve görsel güzellikler sunan peyzaj çalışmalarında, yüzlerce yeni çiçeğin park ve bahçelerde toprakla buluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekiplerimiz, ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yalıncak Plajı peyzaj düzenlemesi, Hacıkasım'da bulunan Sanatevi peyzaj düzenlemesi, Atapark kale içinde çiçekli alan oluşturulması, Havalimanı içi peyzaj çalışması, Zağnos Vadisi kale surları etrafında temizlik, Üniversite Mahallesi'nde yeni oluşturulan heykel çevresindeki düzenlemeler ekiplerimiz tarafından eş zamanlı yürütülmektedir. Zaten yeşil olan Trabzon'umuzu daha da yeşil hale getirmek adına çiçeklendirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Açıklamada, vatan savunması için canlarını feda eden şehit polisler için de hatıra ormanı oluşturulması için çalışma yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay