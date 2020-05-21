Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde panelvanın yolcu durağına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu ağır yaralandı.
21.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:00
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde panelvanın yolcu durağına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu ağır yaralandı.
Rize istikametine giden Şaban Gümüşler'in (59) kullandığı 53 ABC 146 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz Limanı mevkisinde yol kenarındaki durağa çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Asiye (62) ve oğlu Birol Asaf Gümüşler (15) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon istikameti, temizleme çalışmalarının ardından yeniden araç geçişine açıldı.
Kaynak: AA