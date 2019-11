Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler Çalıştayı başladı

25.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:24

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu'nca düzenlenen "Trabzon Özel Gereksinimli Bireyler Çalıştayı" başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, özel bireylerin ailelerinin bu hastalıklar karşısında maddi ve manevi sıkıntılar yaşadıklarını bildiklerini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda özel bireylere yönelik sessiz devrim denilebilecek çalışmalar yapıldığına işaret eden Vali Ustaoğlu, "Yurt dışında yapılan çalışmalar neden Türkiye'de yapılmıyor diye hayıflandığımız bir dönemden şu an gelinen noktada Avrupa standartlarını aşmış çalışmaların altına imza atılıyor. Bu ülkemiz açısından gurur verici bir durum." dedi.

Ustaoğlu, kardeşinin de engelli olduğunu belirterek, "Annem onsuz bir yere gidemezdi. İnanın son nefesine kadar bize hep emanet olarak vasiyet etti. Ben kardeşimle her telefonla konuştuğumda onun tebessüm etmesi bana huzur veren durum oluyordu." ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin aldıkları eğitimlere ilişkin de bilgi verdi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise komisyon olarak çok kutsal bir görev yaptıklarını kaydetti.

11 yaşındaki Bahadır isimli çocuğunun down sendromu, otizm ve serebral palsi hastalığı bulunduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür biz eğitimle ve sporla bayağı olayı çözdük. Bahadır olmasaydı biz de bunun farkında değildik. İşte bugünkü toplantımızın amacı farkındalık. Yani toplum bunun farkında değil. 59 doğumdan birinin otizmle doğduğunu bilmiyorduk. Uzmanlarımız sayesinde biz de uzman olduk. Toplantılara başladık. Arkadaşlarımızla oturduk ve Cumhurbaşkanımızın komisyon üyelerinin tespitinde imzası vardır. İlk komisyonumuzda 6 üyemiz var, 4 hanımefendi uygun görmüşler. Ben o zaman düşündüm, neden çok sayıda hanımefendi uygun görmüşler diye. Cumhurbaşkanımızın her yaptığında bir hikmet var. Burada görüyorum ki merhamet ve sevgi bu hanımefendilerde var. Onun için komisyonumuz çok faydalı geçti."

"Yapılanları anlatma sorunumuz halen devam ediyor"

Çelik, devletin bu konularda önemli çalışmalara imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz öyle zannetmiyorduk çünkü bu alanın sivil toplum örgütleri çok güçlü. İşte burada siyaset yapılacak, bir şey çıkmayacak, şu yapılmıyor, bu yapılmıyor... Sonra genel müdürlerimizi dinledik, çoğu şeyler yapılmış. Demek ki yapılanları anlatma sorunumuz halen devam ediyor ve bu bir gerçek. Bu arada o sivil toplum örgütlerine 'Biz bu işin sahibiyiz' mesajı verdik. Hatta o kadar inandılar ki buna gerçekten Aksaray olayı vardı, biliyorsunuz. Bir kısmı dediler ki yürüyüş yapalım. 'Biz bunun içerisindeyiz, oraya gideceğiz, sorunların üzerine gidiyoruz, çözümü buluyoruz' dedik. Aksaray'a gittik ve yürümediler. Bu komisyonun etkin olduğu görüldü. Orada aileleri ayrı ayrı ve birleştirerek dinledik. Uzmanlarımız konuyu anlattılar. Bir iki müdürde sıkıntılar vardı ve açığa alındı. Allah'a şükürler olsun, 'Şerde hayır var' denilir ya hayra vesile olduk. Farkındalık olayının gelişmesi önemliydi."

Özel bireylerin istihdamı konusunu önemsediklerini vurgulayan Çelik, bu konuda aynı zamanda organize sanayi bölgelerinin başkanı olan valilere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Komisyon sözcüsü AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise net bir program haritası belirlediklerini ve siyaset üstü bir çalışma gerçekleştirilmesi konusunda verimli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Heyecanlarından ve yapabileceklerinin sınırını zorlamadaki ısrarlarından hiçbir şey kaybetmediklerini ifade eden Ayvazoğlu, "Özel eğitim alması gereken bireylerin ve ailelerinin ilk ağızdan nasıl sorunlar yaşadıklarını, yasaların uygulanırken bazı yoruma açık maddelerde nasıl zorluklarla karşılaştıklarını, verilecek eğitimlerin sıklığı ve süresiyle ilgili hem çok hızlı hem de belki de kanun koyucu olarak yasama yetkililerinin elindeki imkanı işlevselleştirebilme imkanımız oldu." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 2005 yılında çıkarılan engelliler hakkındaki kanunla engellilere dönük hizmetlerde belediyelere ciddi sorumluluklar verildiğine işaret ederek, engellilere sağlanan imkan ve destekler bakımından Türkiye'nin, AK Parti hükümetleri döneminde adeta sessiz bir devrime imza attığını aktardı.

Ünal Karaman "Bizim çocuklarımız" şiirini okudu

Programa katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise sporculuk döneminde yazdığı "Bizim çocuklarımız" adlı şiiri okudu.

Türk insanının merhameti ve şefkati varken bu konulara duyarsız kalmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Sporculuk döneminden aklımda kaldığı kadarıyla bir şiirim vardı. Umudumuzun bekçisi deyip hüzünlü yüreklerinde sevgi yumağı oluşmasını beklediğimiz bizim çocuklarımız. Nasırlı eller arasında ana kokusunu vatan toprağı kokusunda duyan, dokunulmazlığın güveninde bal kokan parmağını umutla dil arası yapan bizim çocuklarımız. Hiç kimse kaderini tayin edemiyor. Kaderin gücü insanın gücünün önünde. Yaşanacak her türlü şey insan için, bizler için. Onun için bu konuyu ciddiye alan ve hassasiyetlerini gösteren her kim var ve her kim bir cana dokunuyorsa bizim başımızın tacıdır."

Kaynak: AA