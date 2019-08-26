Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi

26.08.2019 13:18

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Yatırım Adası'nın bu aşamaya gelmesine neden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trabzon iş dünyası adına teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da 24 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin ilan edilmesi ve Trabzon'un cazibe merkezleri programı kapsamına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hacısalihoğlu, "Trabzon'u ülkemizin orta ve yüksek teknoloji üretim merkezlerinden biri yapacak olan Yatırım Adası'nın fikir aşamasından bugüne kadar her anında bizlerin önünü açan, destekleriyle bu projeye büyük güç katan ve bu aşamaya gelmesine neden olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Trabzon iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, Trabzon'un cazibe merkezleri programı kapsamına alındığını da vurgulayarak, "Bu kapsamda da Trabzon iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye görüş bildirdi.

Trabzon'un önünü açacak yatırımlarda bakanların da büyük emeği ve desteği olduğunu aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'a, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, projelerimize, çalışmalarımıza ve şehrimize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA