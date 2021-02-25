Trabzon'da otomobilin torpido bölmesinin altına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
25.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:32
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Araçtaki arama sırasında "Atlas" isimli dedektör köpeği otomobilin torpido bölmesine tepki vermeye başladı. Bunun üzerine ekiplerce yapılan detaylı kontrolde, alt bölmeye gizlenmiş paket içerisinde 341 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay