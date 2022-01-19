Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlandığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki oğlu yaralandı.
ÇAYKARA, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki oğlu yaralandı.
Çaykara'dan Uzungöl Mahallesi istikametine giden Mustafa Zeren'in (51) kullandığı 61 FJ 377 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Zeren'in cansız bedeni, AFAD ve Çaykara Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan Zeren'in oğlu Musab Zeren ise kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.