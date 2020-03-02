Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıncak Mahallesi mevkisinde, M.K'nin kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aleyna Şanlı'ya (20) çarptı.
Şanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aleyna Şanlı'nın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA