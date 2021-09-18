Otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da bir otomobilin, evinin önünden parka koşan 7 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da bir otomobilin, evinin önünden parka koşan 7 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, evlerinin karşısındaki parka gitmek için koşarak bahçeden çıkan 7 yaşındaki S.S. isimli kız çocuğuna, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Muharrem İnce
Magazin Cansu Dere
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatma Şahin Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 00:30:15. #1.11#