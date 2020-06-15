Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan yöresel kemençe sanatçısı Osman Baytar'ın (57) gece eve gelmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Baytar'ın bulunması için başlatılan çalışma kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresine ait Çarşıbaşı grup içme suyu arıtma tesislerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde, Baytar'a ait 61 KE 357 plakalı otomobilin, Kaldırım Yaylası yolu üzerinde uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Olay yerine gidildiğinde Baytar'ın cansız bedeni otomobilde bulundu.

Baytar'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA