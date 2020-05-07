Trabzon'da otomobil devrildi: 1 ölü
07.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:54
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Çolak'ın (40) kullandığı 34 PB 3276 plakalı otomobil, Çambaşı Mahallesi'nde kontrol çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten alt yola devrildi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA